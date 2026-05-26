Caldo è già allerta rossa

A Firenze è stata emessa un’allerta rossa a causa di un’ondata di calore che si sta intensificando. Il bollettino, redatto dal dipartimento di epidemiologia del Sistema sanitario regionale, segnala temperature elevate nella zona. La comunicazione fa parte di un sistema di previsione e prevenzione coordinato dal Ministero della Salute. Nessuna altra informazione sulle misure adottate o sulle conseguenze immediate.

Si intensifica l’ondata di calore su Firenze. Il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Sistema sanitario regionale della Regione Lazio (nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo coordinato dal Ministero della Salute). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Soldats français en Afghanistan : sont-ils morts pour rien

Notizie e thread social correlati

È già emergenza caldo: giovedì allerta rossa Bologna, Firenze, Roma e Torino. Come difendersiGiovedì, Bologna, Firenze, Roma e Torino sono state dichiarate in allerta rossa a causa di un'ondata di caldo che si sta intensificando.

Caldo a Firenze: picco di 35 gradi giovedì 28, scatta l’allerta rossaGiovedì 28, a Firenze si sono raggiunti i 35 gradi, portando all'attivazione dell'allerta rossa per il caldo.

Temi più discussi: Caldo da morire, oggi e domani emergenza 'arancione' in diverse città: ecco dove; Caldo a Genova, scatta l'allerta del Ministero: è già bollino giallo: temperature previste; Allerta caldo a Frosinone: bollino arancione il 26 e 27 maggio; Estate in anticipo, già al via la prima ondata di caldo. E da giovedì arrivano i temporali (e la grandine).

Caldo a Genova, scatta l'allerta del Ministero: è già bollino giallo: temperature previste ift.tt/v56uOl8 ift.tt/AbvpiK4 x.com

È già emergenza caldo: giovedì allerta rossa Bologna, Firenze, Roma e TorinoPossibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche ... quotidiano.net

Caldo, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, ecco dove e quanto dureràCaldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio rovente. E spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del ministero della Salute, che da questa ... ilmessaggero.it