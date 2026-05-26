Caldo Coldiretti Puglia | temperature si infiammano campagne sotto pressione

Da ilsipontino.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani in Puglia si prevedono temperature fino a 33 gradi a Taranto e Foggia. Coldiretti segnala un aumento delle temperature che mette sotto pressione le campagne. Le condizioni climatiche calde continuano a interessare la regione, con effetti sulla natura e le attività agricole. Nessuna variazione significativa prevista nei dati meteorologici rispetto alle giornate precedenti. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze specifiche.

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CALDO: COLDIRETTI PUGLIA, TEMPERATURE SI INFIAMMANO DOMANI FINO A 33 GRADI A TARANTO E FOGGIA, CAMPAGNE SOTTO PRESSIONE TRA IRRIGAZIONI, CARO GASOLIO E FERTILIZZANTI Balzo improvviso delle temperature in Puglia, dove domani si toccheranno punte fino a 33 gradi a Taranto e Foggia, con effetti immediati sulle campagne e sulle aziende agricole già costrette a fare i conti con l’aumento dei costi di produzione. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che evidenzia come il brusco aumento del caldo di fine maggio stia facendo crescere il fabbisogno idrico delle colture e le spese per irrigazioni, lavorazioni agricole e consumi energetici.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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