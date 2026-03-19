Referendum Conte | Le campagne si infiammano la posta in gioco è importantissima

Durante il referendum, le campagne si sono fatte più intense, con scontri tra chi sostiene il sì e chi il no. Le discussioni sono diventate più accese, con le parti che espongono posizioni molto divergenti. La posta in gioco è considerata molto importante e si nota una forte polarizzazione tra gli schieramenti. Le campagne si stanno infiammando, portando a confrontation più vivaci.

“È uno scontro comprensibile perché la posta in gioco è importantissima. Le campagne referendarie si infiammano, perché c’è un sì e un no e spesso, come dire, si tagliano con l’accetta le varie posizioni”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, in occasione di un incontro sul referendum all’Università Statale di Milano, in merito al referendum sulla Giustizia. “Però l’importante è che i cittadini, in questa confusione, riescano a capire veramente qual è la posta in gioco. E la posta in gioco non è certo la separazione di carriere, perché esiste già nei fatti e riguarda un numero minimale di magistrati. La posta in gioco non è... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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