Dodici città sono sotto bollino arancione a causa delle alte temperature dovute a un’onda di calore proveniente dall’Africa. L’anticiclone sta portando temperature elevate che richiedono attenzione, soprattutto nelle aree più colpite. Le autorità hanno emesso avvisi per evitare l’esposizione prolungata al sole e mantenere idratati i cittadini. Sono raccomandate precauzioni specifiche per anziani e bambini. Le temperature massime previste sono tra i valori più alti della stagione.

L’anticiclone africano fa sul serio. Il picco dell’ondata di calore iniziata già da un paio di giorni raggiunge il suo apice tra oggi, martedì 26 maggio, e la giornata di mercoledì con numerose città italiane contrassegnate dal livello 2 (in una scala da 0 a 3) di allerta secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute. Le città da bollino arancione. Questo livello di allerta è contraddistinto dal colore arancione. Le 12 città che oggi sono contraddistinte da questo colore sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Per mercoledì 27 maggio le città saranno addirittura 15: a quelle appena menzionate si aggiungono Latina, Milano e Verona che per oggi hanno il bollino giallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caldo, bollino arancione in 12 città: a cosa prestare attenzione

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