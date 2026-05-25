Previsioni caldo bollino arancione in 12 città domani 26 maggio | picchi di 35 gradi al Centro-Nord

Domani, 26 maggio, 12 città italiane saranno interessate da un bollino arancione a causa delle alte temperature previste. Sono attesi picchi di 35 gradi nel Centro-Nord, con condizioni di caldo intenso. I bollettini ufficiali del Ministero della Salute segnalano un'ondata di calore che coinvolge diverse aree del paese. Le temperature elevate sono previste in diverse città, con un aumento del rischio di disagio fisico per la popolazione.

Diffusi i primi bollettini sulle ondate di caldo del Ministero della Salute. Domani, martedì 26 maggio, bollino arancione in 12 città italiane. Attesi picchi fino a 35 gradi, in particolare al Centro-Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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