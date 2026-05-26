Caldo anomalo a Bologna scatta il bollino arancione
A Bologna è scattato il bollino arancione a causa di un’ondata di calore anomala, con temperature elevate già a maggio. Il ministero della Salute ha pubblicato il primo bollettino sulle ondate di calore, inserendo la città tra le più colpite in Italia. La segnalazione riguarda un aumento delle temperature che supera le medie stagionali, con condizioni di caldo intenso che si protraggono nel tempo.
Debutta già a maggio il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute e Bologna non manca dalla lista delle città più calde d'Italia. Da martedì 26 maggio, per il capoluogo emiliano-romagnolo e altri undici centri scatta il bollino arancione, con temperature destinate a salire ben. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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