Al Roland Garros, le partite sono state sospese a causa delle temperature che hanno superato i 32 gradi. I giocatori sono stati fatti uscire dal campo e si sono utilizzati ghiaccio e sali per aiutarli a raffreddarsi. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, considerando il caldo intenso che si è verificato durante la giornata. La sospensione ha interessato tutte le gare in corso.

Parigi, 26 maggio 2026 – Caldo soffocante, anche a Parigi. L’estate è arrivata in anticipo e si boccheggia non solo in Italia, dove le temperature sono salite sopra i 30 gradi. Pure nella capitale francese, dove è partito da qualche giorno il Roland Garros, il termometro è andato sopra le medie stagionali con immediate conseguenze per giocatori e raccattapalle. Fa troppo caldo e si rischia di svenire, così l’Atp ha varato nuove regole mentre i tennisti fanno uso dei classici rimedi estivi. Nel tennis non vale il consiglio ‘non uscite nelle ore calde’, dato che si deve giocare e portare avanti i tabelloni anche nelle ore centrali della giornata, ma almeno sopra una certa soglia si è deciso che non si potrà giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caldo al Roland Garros, sopra i 32 gradi si sospende. Ghiaccio e sali per i giocatori

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