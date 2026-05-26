Caldo al Roland Garros sopra i 32 gradi si sospende Ghiaccio e sali per i giocatori

Da sport.quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Roland Garros, le partite sono state sospese a causa delle temperature che hanno superato i 32 gradi. I giocatori sono stati fatti uscire dal campo e si sono utilizzati ghiaccio e sali per aiutarli a raffreddarsi. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, considerando il caldo intenso che si è verificato durante la giornata. La sospensione ha interessato tutte le gare in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parigi, 26 maggio 2026 – Caldo soffocante, anche a Parigi. L’estate è arrivata in anticipo e si boccheggia non solo in Italia, dove le temperature sono salite sopra i 30 gradi. Pure nella capitale francese, dove è partito da qualche giorno il Roland Garros, il termometro è andato sopra le medie stagionali con immediate conseguenze per giocatori e raccattapalle. Fa troppo caldo e si rischia di svenire, così l’Atp ha varato nuove regole mentre i tennisti fanno uso dei classici rimedi estivi. Nel tennis non vale il consiglio ‘non uscite nelle ore calde’, dato che si deve giocare e portare avanti i tabelloni anche nelle ore centrali della giornata, ma almeno sopra una certa soglia si è deciso che non si potrà giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

caldo al roland garros sopra i 32 gradi si sospende ghiaccio e sali per i giocatori
© Sport.quotidiano.net - Caldo al Roland Garros, sopra i 32 gradi si sospende. Ghiaccio e sali per i giocatori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La raccattapalle sviene durante Rublev-Buse al Roland Garros: si sente male per il troppo caldoDurante il match tra Rublev e Buse a Roland Garros, una raccattapalle è svenuta a causa del caldo intenso.

Roland Garros 2026, caldo record a Parigi: si applicherà il protocollo “heat-rule”?A Parigi, all'apertura del Roland Garros 2026, si registra un’ondata di caldo con temperature oltre i 31-32 °C, valori insoliti per la fine di maggio.

Temi più discussi: Sinner al Roland Garros, un avversario a sorpresa a Parigi: non è un giocatore; Caldo estremo a Parigi e obiettivo sopravvivenza: allerta gialla, le regole del Roland Garros; Roland Garros, quando gioca Sinner contro Tabur: il grande pericolo è il caldo, previste temperature record; Sinner, pericolo caldo record a Parigi: dalla chiusura dei tetti alle sospensioni dei match, il regolamento del Roland Garros.

roland garros caldo al roland garrosCaldo al Roland Garros, sopra i 32 gradi si sospende. Ghiaccio e sali per i giocatoriAlta pressione in tutta Europa, l’estate è arrivata non solo in Italia ma anche a Parigi. Temperature sopra i 30 gradi e l’Atp vara regole per evitare malori e abbandoni. I giocatori si rinfrescano co ... sport.quotidiano.net

roland garros caldo al roland garrosCaldo anomalo al Roland Garros: tennisti come zombie e idranti per i tifosi. Scattano le nuove regoleUn'ondata di caldo eccezionale sta mettendo a dura prova i protagonisti del Roland Garros. Con temperature che oscillano tra i 30 e i 31 gradi, unite a un tasso di umidità altiss ... la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web