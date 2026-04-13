Possibili temporali in arrivo su parte della Campania | nuova allerta meteo della Protezione civile
Un allerta meteo di colore giallo è stata diffusa dalla Protezione civile della Regione Campania, con validità dalle 18 di oggi fino alle 6 di domani. Il rischio segnalato riguarda temporali di natura idrogeologica, che potrebbero interessare alcune zone della regione. La comunicazione invita a mantenere attenzione e adottare eventuali precauzioni in vista delle condizioni atmosferiche previste nelle prossime ore.
Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore “giallo” con tipologia di rischio “idrogeologico per temporali”, valido dalle 18 di oggi lunedì 13 aprile fino alle 6 di martedì 14.Il quadro meteo che sta.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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