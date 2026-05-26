Calciomercato Roma occhi in casa Palmeiras | piace Allan per il centrocampo

La Roma sta monitorando il mercato brasiliano e ha messo nel mirino il centrocampista Allan, attualmente in forza al Palmeiras. La società giallorossa ha iniziato a sondare le possibilità di acquisizione dopo la fine della stagione, con l’intento di rinforzare il reparto mediano. Non sono stati ancora definiti dettagli sul trasferimento, ma le discussioni con il club brasiliano sono in corso. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Terminato il campionato, la Roma inizia a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di aumentare la competitività della rosa. Dopo il ritorno in Champions League, il club giallorosso vuole alzare il livello della squadra e la dirigenza starebbe monitorando il profilo di diversi giocatori giovani e di prospettiva da inserire nel progetto tecnico guidato da Gian Piero Gasperini. Uno dei nomi presenti sui taccuini di Trigoria è quello di Allan, talentuoso centrocampista del Palmeiras che in Brasile viene considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Classe 2004 si è messo in mostra grazie alle sue qualità tecniche, alla capacità di abbinare intensità e dinamismo e ad una personalità già importante nonostante la sua giovane età. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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