Calciomercato Roma occhi puntati sulla difesa | piace Lautaro Rivero

Durante la prossima finestra di calciomercato, la squadra di calcio potrebbe intervenire sulla linea difensiva, valutando l’ingaggio di nuovi calciatori o la cessione di alcuni attuali componenti. Tra i nomi sul tavolo ci sarebbe anche quello di un giovane attaccante argentino, già seguito da diversi club europei. La società sta valutando le varie opzioni per rafforzare il reparto e aggiornare la rosa in vista della prossima stagione.

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Nel corso della prossima sessione di mercato, la Roma potrebbe rinnovare il proprio pacchetto difensivo, cambiando alcuni elementi e rinnovando il reparto. La società ha iniziato a guardarsi attorno per inserire in rosa giocatori giovani, ma già all’altezza della Serie A e l’ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Lautaro Rivero, classe 2003, fiore all’occhiello del River Plate. Roma, la difesa potrebbe cambiare volto in estate. Dal primo anno di Gasperini in molti si aspettavano una Roma scoppiettante, prolifica in fase offensiva. Al contrario, per gran parte della stagione, la vera forza dei giallorossi è stata la solidità della fase difensiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Calciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro: per la difesa piace quel giocatore del River Plate!di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro! Per la difesa piace quel difensore classe 2003 del River... Mercato Inter, occhi su Lautaro Rivero del River Plate. Gli aggiornamentidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, occhi su Lautaro Rivero del River Plate. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Roma: Gasp vuole il nuovo Wesley; Calciomercato Lazio, difesa da rifondare: ecco chi è il terzino che stanno seguendo; Calciomercato Milan, torna di moda Javi Guerra: le news; Calciomercato Roma - Occhi della Premier puntati su Soulé. Calciomercato Roma: Gasp vuole il nuovo WesleyLa Roma guarda in Bundesliga per rinforzare la rosa di Gasperini nella prossima stagione. Il direttore sportivo Massara punta due giovani del Bayer Leverkusen nella speranza di ripescare un esterno ... fantacalcio.it Mercato Roma, occhi puntati sugli svincolati: piacciono Koke e KessiéIl club giallorosso mira a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione: ecco due profili che intrigano Gasperini. siamolaroma.it Il Milan sta diventando la nuova Roma #acmilan #milan #allegri #calciomercato #shorts - facebook.com facebook