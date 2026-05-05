A Napoli si discute di un possibile trasferimento di Allan, con il Palmeiras che resiste alle offerte del club partenopeo. Nel frattempo, il Liverpool si avvicina come possibile destinazione per il centrocampista. Si parla anche di un giovane talento brasiliano seguito da un dirigente del Napoli, con l’obiettivo di portarlo in Italia. Le trattative tra le squadre coinvolte sono in evoluzione, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

? Cosa scoprirai Quanto deve offrire il Napoli per superare il muro del Palmeiras?. Chi è il giovane talento brasiliano puntato da Giovanni Manna?. Come può il Napoli battere la concorrenza del Liverpool?. Perché l'incertezza sulla guida tecnica blocca l'operazione Allan?.? In Breve Offerte passate da 30 a 35 milioni di euro respinte dal Palmeiras.. Zenit San Pietroburgo precedentemente fallito nel tentativo di acquistare il talento brasiliano.. Interesse del Liverpool che complica la strategia di Giovanni Manna per l'esterno.. Necessità di chiarezza sulla guida tecnica per definire l'operazione di mercato.. Giovanni Manna punta il mirino su Allan per rinforzare l’attacco del Napoli, mentre il Palmeiras mantiene una posizione di chiusura nonostante le offerte da 35 milioni già presentate in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, sfida per Allan: il Palmeiras resiste e arriva il Liverpool

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