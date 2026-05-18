Il calciomercato della Juventus si presenta con margini ridotti a causa dell'assenza in Champions League. La squadra ha deciso di non esercitare l'opzione di acquisto per Bernardo Silva, mentre si discute un possibile sacrificio di Bremer per esigenze di bilancio. Nel frattempo, si approfondiscono le trattative per un portiere di livello internazionale, con l'interesse rivolto a un portiere brasiliano. Le mosse della società stanno definendo un'estate caratterizzata da scelte più conservative rispetto alle stagioni precedenti.

Calciomercato Juve ridimensionato senza Champions: addio a Bernardo, sacrificio Bremer? Mentre Alisson. Cambia tutto per l’estate. Il sempre più probabile addio alla Champions League, acuito dal sesto posto in classifica dopo il crollo interno con la Fiorentina, rischia di innescare un drammatico effetto domino sulle strategie di mercato della Juventus. La mancata qualificazione all’Europa che conta comporterà un bagno di sangue finanziario da almeno 70-80 milioni di euro, riducendo drasticamente il budget e l’appeal internazionale del club bianconero, che ora rischia di dover ridimensionare i propri sogni e sacrificare i suoi pezzi pregiati. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CALCIOMERCATO JUVE: mercato in FERMENTO

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