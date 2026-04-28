A Trigoria si avvicina la conclusione delle operazioni di calciomercato, con l’unico elemento ancora da definire che riguarda il rientro di Manu Koné. La trattativa coinvolge anche un sacrificio economico di circa 45 milioni di euro, che permette di completare la rosa sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La società sta lavorando per finalizzare gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento.

A Trigoria l’attesa è quasi terminata: l’unico tassello ancora mancante per completare lo scacchiere di Gian Piero Gasperini risponde al nome di Manu Koné. Il tecnico giallorosso conta di riaverlo a disposizione già da mercoledì per preparare l’incrocio cruciale di lunedì contro la Fiorentina, una delle ultime quattro tappe fondamentali per blindare la qualificazione in Champions League. Tuttavia, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, queste partite potrebbero rappresentare il canto del cigno del mediano francese nella Capitale. La necessità di generare 80 milioni di euro di plusvalenze entro il prossimo 30 giugno mette Koné...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, il rientro di Koné e il sacrificio da 45 milioni

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