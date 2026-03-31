Calciomercato Milan fari puntati su Tiago Gabriel | la valutazione

Durante il calciomercato, il club ha mostrato interesse per Tiago Gabriel, un calciatore che ha attirato l'attenzione nonostante i risultati complessivi della squadra non siano stati positivi. La valutazione del giocatore è stata oggetto di attenzione tra i responsabili, mentre le trattative sono ancora in corso. Nessun accordo è stato ancora ufficializzato tra le parti coinvolte.

Nonostante il cammino collettivo non sia stato uno dei migliori, Tiago Gabriel è riuscito comunque a mettersi in mostra giocando una bellissima stagione, sicuramente sopitivi, attirando così l'interesse di diversi club. Secondo quanto riferito da Calciomercato.It, il Milan sarebbe interessato al difensore classe 2004 giallorosso. Il diavolo, alla ricerca di un difensore da regalare a Massimiliano Allegri, starebbe pensando proprio al portoghese. Thiago Gabriel, infatti, è uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A e, visto il suo rendimento, i rossoneri nella sessione estiva di calciomercato vorrebbero portarlo a Milanello. LEGGI ANCHE: Nazionale senza giocatori del Milan: un dato in controtendenza con la tradizione azzurra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, fari puntati su Tiago Gabriel: la valutazione Articoli correlati Nuovo attaccante Milan, fari puntati sul bomber di razza per il calciomercato estivoLo Scudetto sembra ormai essere andato: 10 punti da recuperare sull'Inter sono veramente tanti. Leggi anche: Calciomercato Bologna, fari puntati su Angori del Pisa! Ma c’è un’altra pretendente in Serie A Contenuti utili per approfondire su Calciomercato Milan Temi più discussi: Calciomercato Milan, occhi in casa Bosnia: obiettivi in prospettiva; Calciomercato Milan, stilato il piano per l'estate: due i grandi rinforzi richiesti da Allegri. Cosa ha detto alla dirigenza!; Napoli su Muharemovic, domani occhi puntati su di lui contro l'Italia: valutazione e motivo per cui piace a Conte | ESCLUSIVA; Calciomercato Genoa blitz per Tonoli del Modena | fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate. Calciomercato Milan, occhi in casa Bosnia: obiettivi in prospettivaCalciomercato Milan, occhi in casa Bosnia: obiettivi in prospettiva. Segui le ultimissime sui rossoneri Il Milan guarda con estrema attenzione al futuro, confermandosi uno dei club più attivi nello sc ... milannews24.com Calciomercato Milan, Allegri ha chiesto due rinforzi in vista dell’estate. Ecco qual è il piano della dirigenza rossoneraCalciomercato Milan, Allegri ha chiesto due rinforzi in vista dell'estate. Ecco qual è il piano della dirigenza rossonera ... calcionews24.com #calciomercato già bollente per il #milan! Scopri tutte le novità nei commenti. - facebook.com facebook Andrej Kostic al Milan Futuro: il comunicato ufficiale sull'attaccante classe 2007 #SkySport #Kostic #Calciomercato #Milan x.com