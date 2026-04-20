Il Napoli ha comunicato di aver avviato contatti per valutare un possibile ingaggio di Fabregas. La squadra è impegnata nella corsa al secondo posto in classifica, attualmente occupato dal Milan e dalla Juventus. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche sul discorso relativo alla guida tecnica, con discussioni in corso sulla scelta del nuovo allenatore. La squadra sta analizzando diverse opzioni per il futuro.

In lotta con il Milan e la Juventus per la conquista del secondo posto in classifica, il Napoli si sta interrogando anche su quello che sarà il futuro della squadra a partire dalla panchina. Pasquale Giacometti, giornalista di DAZN, ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro della panchina del Napoli in vista della prossima stagione: “Per quello che riguarda la panchina del Napoli mi è arrivata una voce già la scorsa settimana – ha detto a Radio Napoli Centrale – con gli azzurri che, tramite intermediari, si sarebbero informati su Fabregas. Non ci sono stati contatti con De Laurentiis e Manna, ma la sua risposta è stata fredda e non sembra esserci interesse da parte dello spagnolo”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Il Napoli si è informato su Fabregas”, annuncio sulla panchina azzurra

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