Dopo aver concluso la fase in Champions League, il Napoli si concentra ora sulla pianificazione della prossima stagione. La società sta valutando la possibilità di confermare o cambiare allenatore, con l’attenzione rivolta in particolare alla posizione di Antonio Conte. Le dichiarazioni rilasciate in diretta hanno alimentato il dibattito sul futuro tecnico della squadra, senza che siano state ancora prese decisioni ufficiali. La situazione resta in evoluzione mentre si aspetta un passo ufficiale da parte del club.

Archiviato il discorso Champions, il Napoli ora deve programmare il futuro: c’è da chiarire la situazione di Antonio Conte, il cui proseguimento in azzurro non è affatto scontato, anzi. Tra i papabili candidati per sedere sulla panchina azzurra, si vocifera del romantico ritorno di Maurizio Sarri, che ha confermato la possibilità di lasciare la Lazio in estate. Sarri lascia la Lazio? Le parole dopo il Derby. Anche il Derby della Capitale è stato una grande disfatta per la Lazio: la stagione è stata ampiamente sotto le aspettative, con la sconfitta in finale di Coppa Italia e un campionato molto al di sotto delle aspettative. La frattura fra la società e mister Sarri pare insanabile, con tanti scenari possibili sul suo futuro, come dichiarato dallo stesso tecnico toscano nel postpartita a DAZN. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva lui sulla panchina azzurra? Le parole in diretta aprono lo scenario

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