La Juventus sta valutando il profilo di Mingueza come possibile acquisto durante il calciomercato, ma ci sono ostacoli da superare. La squadra ha chiuso la stagione senza qualificazione in Champions League e sta riorganizzando le proprie strategie di mercato in base alle risorse economiche disponibili.

Chiusa la stagione senza la qualificazione in Champions League, la Juventus rivede le sue strategie di mercato con le risorse economiche a disposizione. Il duo dirigenziale Comolli-Ottolini si concentrerà su profili funzionali, duttili e a basso impatto economico. Fra questi potrebbe rientrare Óscar Mingueza, difensore spagnolo che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con il Celta Vigo. Mingueza profilo ideale per Spalletti. In vista della prossima stagione, Mingueza risponderebbe alle esigenze di Spalletti, ovvero equilibrio e versatilità in fase difensiva: classe 1999 e cresciuto nella Masìa del Barcellona, il terzino destro unisce tecnica, ordine tattico e buona adattabilità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, monitorato Mingueza: profilo e ostacoli dell’operazione

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