Sul fronte del calciomercato, il Milan sta considerando l'acquisto di Nikola Krstovic dall'Atalanta. La società bergamasca ha indicato una richiesta economica per il trasferimento del giocatore, mentre le trattative sono in corso per valutare la fattibilità dell'operazione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma il nome di Krstovic rimane tra quelli monitorati dal club rossonero.

Nikola Krstovic torna nei radar del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri sono intenzionati a intervenire in maniera decisa sul reparto offensivo e l’attaccante dell’Atalanta è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione. Classe 2000, nove in Serie A quest'anno, il montenegrino si è messo in luce con una rete anche nella vittoria sul campo del Lecce, arrivata nell'ultima giornata di campionato. Arrivato a Bergamo la scorsa estate per circa 25 milioni di euro, l’ex Lecce ha visto crescere il proprio valore. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', l’Atalanta valuta il suo cartellino 35 milioni, ma un’intesa potrebbe essere trovata intorno ai 30. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Krstovic dell’Atalanta nel mirino: costi e fattibilità dell’operazione

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