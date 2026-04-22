Calciomercato Napoli Lukaku out e Pinamonti in? Scelto il sostituto del belga per la prossima stagione ma…Tutti gli ostacoli dell’operazione

Durante il calciomercato, il Napoli ha deciso di sostituire Lukaku con Pinamonti, dopo aver comunicato la partenza del belga. La trattativa per l'acquisto del nuovo attaccante è in corso, ma sono presenti alcuni ostacoli che potrebbero influenzare l'esito dell'operazione. La società sta valutando tutte le opzioni prima di finalizzare l'accordo, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

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