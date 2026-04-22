Calciomercato Napoli Lukaku out e Pinamonti in? Scelto il sostituto del belga per la prossima stagione ma…Tutti gli ostacoli dell’operazione
Durante il calciomercato, il Napoli ha deciso di sostituire Lukaku con Pinamonti, dopo aver comunicato la partenza del belga. La trattativa per l'acquisto del nuovo attaccante è in corso, ma sono presenti alcuni ostacoli che potrebbero influenzare l'esito dell'operazione. La società sta valutando tutte le opzioni prima di finalizzare l'accordo, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.
Calciomercato Napoli, Lukaku out e Pinamonti in? Scelto il sostituto del belga per la prossima stagione ma.Tutti gli ostacoli dell’operazione Juventus, ma che stagione sta facendo Kalulu!? Da acquisto in punta di piedi a simbolo bianconero. E il futuro è già segnato.VIDEO di Marco Baridon Napoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani.Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo Calciomercato Roma, stop ai rinnovi: 6 giocatori in attesa. Chi resterà e chi invece partirà, le possibili decisioni giallorosse Calciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuro Calciomercato Napoli, Lukaku out e Pinamonti in? Scelto il sostituto del belga per la prossima stagione ma.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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