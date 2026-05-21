Ultimissime Inter LIVE | Marotta e Ausilio hanno le idee chiare in vista dell’estate le parole di Massimo Moratti

In aggiornamenti recenti, le figure di vertice della società calcistica hanno espresso chiaramente i piani per la prossima stagione estiva. Massimo Moratti, ex presidente e azionista di riferimento, ha commentato pubblicamente la situazione attuale, mentre i dirigenti attuali hanno comunicato le strategie in corso. Le notizie riguardano le decisioni prese sul mercato, le possibili operazioni e le priorità per il club nei prossimi mesi. Tutte le informazioni sono aggiornate in tempo reale, offrendo un quadro completo sulle decisioni in corso.

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