Ultimissime Inter LIVE | Marotta e Ausilio hanno le idee chiare in vista dell’estate le parole di Massimo Moratti
In aggiornamenti recenti, le figure di vertice della società calcistica hanno espresso chiaramente i piani per la prossima stagione estiva. Massimo Moratti, ex presidente e azionista di riferimento, ha commentato pubblicamente la situazione attuale, mentre i dirigenti attuali hanno comunicato le strategie in corso. Le notizie riguardano le decisioni prese sul mercato, le possibili operazioni e le priorità per il club nei prossimi mesi. Tutte le informazioni sono aggiornate in tempo reale, offrendo un quadro completo sulle decisioni in corso.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 21 MAGGIO. Moratti a Sky Sport: «Chi avrebbe giocato nell’Inter del Triplete? Al massimo aggiungerei qualcuno». Moratti, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua su chi avrebbe giocato dell’Inter attuale in quella del Triplete Inter, rivoluzione mirata per vincere tutto: dove deve intervenire il club sul mercato per puntare alla Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com
BOMBA!!!CALCIOMERCATO INTER!!MAROTTA CORRE AI RIPARI E SPINGE PER LARRIVO DEL FENOMENO SPAGNOLO!!!
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