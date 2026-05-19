Calciomercato Roma Mourinho punta Wesley | lo vuole al Real Madrid

La prima stagione italiana di Wesley con la maglia della Roma si è conclusa anticipatamente a causa di un'espulsione nel Derby della Capitale contro la Lazio. Nonostante l'episodio, il suo nome rimane tra quelli più discussi per il prossimo calciomercato estivo. Secondo alcune fonti, l’allenatore della squadra avrebbe manifestato interesse per il giocatore, che potrebbe essere coinvolto in trattative con altre società, inclusa una possibile destinazione in una squadra spagnola.

L’espulsione rimediata nel Derby della Capitale contro la Lazio ha chiuso anzitempo la prima stagione italiana di Wesley con la maglia della Roma, ma il suo profilo è già diventato uno dei più caldi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il laterale brasiliano, prelevato l’estate scorsa dal Flamengo, si è imposto in pochissimi mesi come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A, attirando le attenzioni dei principali top club del continente. Come rivelato da calciomercato.it, in prima fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore ci sarebbe ora il Real Madrid, su esplicita richiesta del suo imminente nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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