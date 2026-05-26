Calcio toga e faccenduole | a Perugia si presenta il libro Guazzabuglio di Giancarlo Faraglia
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Si annuncia un pomeriggio all'insegna del racconto ironico e della passione sportiva quello in programma per mercoledì 27 maggio 2026, quando la Sala dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, in piazza IV Novembre, ospiterà la presentazione del nuovo libro di Giancarlo Faraglia dal titolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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