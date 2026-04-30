Carini in biblioteca si presenta il libro di Giuseppe Valenza
Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 16.30 nella biblioteca comunale “Francesco Scavo”, in via Rosolino Pilo 21, a Carini si terrà la presentazione del libro "De Inventione del Qalat asSirat. Collesano in Età Islamica svelato" di Giuseppe Valenza.Ad aprire l'evento, organizzato da Bcsicilia.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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