Campania una regione plurale | all’Acen si presenta il libro di Bruno Discepolo

Venerdì 13 marzo alle 16 si terrà a Napoli, nella sede dell’Acen in Palazzo Ruffo della Scaletta, la presentazione del libro “La Campania, una regione plurale”. Il volume, curato da Bruno Discepolo e pubblicato da Artem, verrà mostrato al pubblico durante l’evento. La giornata prevede l’intervento di relatori e sarà un’occasione per approfondire i temi trattati nell’opera.

Venerdì 13 marzo, alle ore 16 nella sede dell’ Acen (Palazzo Ruffo della Scaletta – Riviera di Chiaia, 202) sarà presentato il volume “La Campania, una regione plurale”, curato da Bruno Discepolo ed edito da Artem. La pubblicazione documenta e sintetizza le azioni messe in campo dall’ assessorato e dalla direzione regionale generale al governo del territorio della Regione Campania tra il 2018 e il 2025, offrendo anche un utile contributo per fotografare il patrimonio di risultati raggiunti e le iniziative ancora in corso. Dopo i saluti istituzionali di Antonio Savarese, presidente dell’Acen, Lorenzo Capobianco, presidente dell’ ordine degli... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Centro sportivo a Monterusciello, si può. De Laurentiis ha capito e si è affidato a una persona competente: Bruno Discepolo Sicurezza sul lavoro, al via il ciclo di seminari di Acen e Inail Campania Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Tutti gli aggiornamenti su Bruno Discepolo Argomenti discussi: Campania che cambia: istituzioni e territorio a confronto nel libro curato da Bruno Discepolo. Campania che cambia: istituzioni e territorio a confronto nel libro curato da Bruno DiscepoloNella prestigiosa cornice di Palazzo Ruffo della Scaletta, sede storica dell’ACEN – Associazione Costruttori Edili di Napoli, si terrà nel pomeriggio di ve ... ilgolfo24.it Bruno Discepolo: «Urbanistica, il piano c’è ora occorre continuità»Campania plurale. Questo il titolo del volume curato da Bruno Discepolo, assessore uscente all’Urbanistica, che traccia un bilancio dei suoi otto anni in Giuntae e, più in generale, del regionalismo ... ilmattino.it