Il Levanto affida la panchina a Dimitri Agata Debutto di fuoco nella sfida con il Canaletto

Il Levanto ha annunciato l’ingaggio di Dimitri Agata come nuovo allenatore. La squadra affronterà la prossima partita contro il Canaletto con il cambio in panchina. La partita si svolgerà nelle prossime settimane e rappresenta un momento chiave nel campionato di Promozione, che sta giungendo alla sua fase finale. I punti in palio sono ora fondamentali per la classifica.

Con il campionato di Promozione ormai agli sgoccioli i punti in palio cominciano ad assumere un valore ancora più importante. Lo sanno bene il Levanto Calcio e il Canaletto Sepor che animeranno il 24° turno in programma oggi alle 15. Al ’Raso Scaramuccia’ andrà in scena un derby aperto a qualsiasi risultato che potrebbe già rappresentare un antipasto di quanto si potrebbe vedere negli eventuali playout se entrambe le formazioni non si decideranno ad imprimere una forte accelerata a questo finale di stagione. In casa biancazzurra il ribaltone in panchina ha sicuramente movimentato la settimana nel tentativo di dare quella scossa necessaria per riprendere in mano la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Levanto affida la panchina a Dimitri Agata. Debutto di fuoco nella sfida con il Canaletto Leggi anche: L’Avellino affida la panchina a Davide Ballardini: svolta in panchina e nuovo progetto Jakirovic Inter, debutto dal primo minuto per il croato nella sfida contro il FrosinoneVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.