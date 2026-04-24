Benevento Calcio corteo per la vittoria del campionato | strade chiuse e traffico sospeso il 26 aprile

Il 26 aprile, le strade del centro cittadino saranno interdette al traffico e i divieti di sosta entreranno in vigore già nel primo pomeriggio, per permettere il passaggio di un corteo organizzato in occasione della vittoria del campionato da parte della squadra locale. A partire dalle 20:30, sarà aperto un bus scoperto che percorrerà le vie principali, mentre le vie adiacenti resteranno chiuse fino al termine delle celebrazioni.

Bus scoperto tra le vie della città dalle 20:30: stop alla circolazione e divieti di sosta già dal pomeriggio per garantire il passaggio del corteo giallorosso. Benevento, 24 aprile 2026– Domenica 26 aprile, in occasione del transito del bus scoperto del Benevento Calcio per le strade cittadine nell’ambito dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Lega Pro, con attuazione graduale e progressiva a partire dalle ore 20:00 ci sarà la sospensione momentanea della circolazione per il tempo necessario all’avvenuto transito su tutte le arterie interessate dal passaggio del corteo che partirà alle ore 20:30 dallo Stadio Vigorito per farvi rientro a fine percorso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento Calcio, corteo per la vittoria del campionato: strade chiuse e traffico sospeso il 26 aprile Notizie correlate Domenica 26 aprile la gara "Di corsa per Telethon": traffico limitato e strade chiuse sul lungomareDomenica 26 aprile il lungomare di Catania sarà interessato dalla nona edizione della gara podistica su strada “Di corsa per Telethon”, lungo il... Manifestazione, corteo, "Abilmente primavera": tutte le strade chiuse al traffico nel week endSabato e domenica sono in programma diversi eventi in città, fra cui una fiera e una manifestazione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Corteo ANPI, feste giallorosse, ottant'anni di scout: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Benevento si tinge di giallorosso: festa in città con il Benevento Calcio in trionfo sul pullman scoperto; Venerdì 24 aprile la premiazione del Benevento Calcio a 5; Benevento, 22-04-2026 18:29. Dispositivo del traffico per il giorno 26 aprile 2026 per il corteo celebrativo delle vittoria del campionato da parte del Benevento Calcio EntiDomenica 26 aprile, in occasione del transito del bus scoperto del Benevento Calcio per le strade cittadine nell'ambito dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Lega Pro, con attuazione ... realtasannita.it Benevento si tinge di giallorosso: festa in città con il Benevento Calcio in trionfo sul pullman scopertoIl Benevento Calcio ha scelto di celebrare un momento significativo della propria stagione con un evento che punta dritto al cuore della città: una grande sfilata a bordo di un pullman scoperto che at ... sanniosport.it Dispositivo del traffico per il corteo celebrativo delle vittoria del campionato da parte del Benevento Calcio Domenica 26 aprile, in occasione del transito del bus scoperto del Benevento Calcio per le strade cittadine nell'ambito dei festeggiamenti per la vittoria facebook UNDER 15, BENEVENTO-SAMBENEDETTESE 4-2 IL TABELLINO x.com