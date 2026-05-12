Latina smantellato gruppo criminale coinvolto nella guerra di spaccio | 16 arresti sequestrato un arsenale
La polizia ha smantellato un gruppo criminale coinvolto in attività legate allo spaccio di droga tra le province di Latina e altre zone italiane. Durante le operazioni sono stati arrestati sedici soggetti e sequestrati esplosivi, armi da fuoco e sostanze stupefacenti. L’intervento ha visto l’impiego di numerose pattuglie e ha portato al sequestro di un arsenale riconducibile all’organizzazione.
Maxi operazione della polizia tra Latina e altre province italiane. Sequestrati esplosivi, armi e droga. Contestati anche incendi intimidatori ed estorsioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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