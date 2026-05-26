Durante un'operazione della DDA a Caivano sono state eseguite 12 misure cautelari, tra cui alcune in carcere e altre ai domiciliari. Gli indagati sono accusati di traffico di stupefacenti e di estorsioni aggravate dal metodo mafioso. L'azione ha coinvolto diverse persone ritenute responsabili di attività illecite legate alla gestione dello spaccio e alle intimidazioni nel territorio.

Caivano, blitz antidroga della DDA: 12 indagati per traffico di stupefacenti ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Caivano, operazione della DDA contro traffico di droga ed estorsioni. Operazione contro il traffico di droga a Caivano, dove la Polizia di Stato, attraverso la Squadra Mobile di Napoli con il supporto del Commissariato di Afragola, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, prevede 10 arresti in carcere e 2 ai domiciliari. Gli indagati sono ritenuti, allo stato delle indagini, gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di estorsione e tentata estorsione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caivano, blitz antidroga: 12 misure cautelari tra carcere e domiciliari

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Blitz anticamorra a Napoli: 9 misure cautelari contro il clan Contini

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