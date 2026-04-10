Blitz antidroga 7 misure cautelari per spaccio di cocaina e crack

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno eseguito un’operazione contro lo spaccio di droga, che ha portato all’applicazione di sette misure cautelari. L’azione si è conclusa con l’arresto di alcune persone coinvolte in un’attività di vendita di cocaina e crack, a seguito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria C.V., nei confronti complessivamente di 7 persone (di cui una in custodia cautelare in carcere, tre agli arresti domiciliari, una con divieto di dimora nel Comune di Mondragone e due con obbligo di presentazione alla P.G.) – ritenute responsabili – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – in concorso tra loro, di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e di traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz antidroga, 7 misure cautelari per spaccio di cocaina e crack Blitz antidroga, cocaina e hashish in casa: quattro arresti, ora il Riesame decide sulle misure cautelariÈ stata fissata per il prossimo 23 febbraio l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Napoli nell’ambito dell’inchiesta antidroga che nei giorni... Scampia, maxi blitz antidroga: 28 misure cautelari contro il traffico di stupefacentiOperazione della Polizia di Stato su delega della Procura di Napoli: colpita una presunta organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e kobret... Temi più discussi: Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato: 14 misure cautelari e 22 indagati; Blitz dei carabinieri tra Paola e San Lucido, 37 misure cautelari; Benevento blitz di Pasqua | tra droga arresti e patenti ritirate. Blitz antidroga in Sardegna, 21 misure cautelariSASSARI (ITALPRESS) – Maxi operazione antidroga in Sardegna dei Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Ventuno le misure ... iltempo.it Blitz antidroga della Guardia di finanza, 15 misure cautelari(ANSA) - CATANZARO, 26 MAR - La Guardia di finanza sta dando esecuzione, su tutto il territorio nazionale, a 15 misure cautelari personali nell'ambito di una indagine sul traffico di stupefacenti che ... msn.com CATANIA – BLITZ DELLA POLIZIA DI STATO IN UNA “CRACK ROOM” A SAN CRISTOFORO: DUE PUSHER ARRESTATI Proseguono a ritmo serrato i controlli antidroga della Polizia di Stato in tutti i quartieri della città di Catania, con particolare attenzione all - facebook.com facebook