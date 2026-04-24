Lezzeno cade con la moto giù nel dirupo ma resta appeso nel vuoto | salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino

Questa mattina a Lezzeno, un ragazzo di 15 anni in moto ha perso il controllo e è scivolato giù da una strada, finendo in un dirupo. È rimasto sospeso nel vuoto, ma è stato salvato dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. L'intervento di soccorso è durato diverse ore e ha permesso di mettere in sicurezza il ragazzo, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Questa mattina è successa una cosa davvero pericolosa a Lezzeno. Verso le 8 un ragazzo di 15 anni che era in moto ha perso il controllo ed è caduto giù dalla strada, finendo in un dirupo.Il ragazzo è caduto per circa 14 metri, ma per fortuna è riuscito ad aggrapparsi alla vegetazione e non è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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