Colpita di spalle da un’auto pirata morì davanti agli occhi del marito | l’investitore patteggia

Un uomo di 39 anni, coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 70 anni, ha deciso di patteggiare una pena di un anno e otto mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. L’incidente è avvenuto la sera del 4 novembre lungo una strada provinciale, quando la vittima è stata investita da un’auto che si è allontanata senza fermarsi, davanti agli occhi del marito.

MINERVINO DI LECCE - Ha patteggiato un anno e 8 mesi di reclusione, con il beneficio della pena sospesa, il carrozziere di Poggiardo di 39 anni accusato dell’omicidio stradale di Anna Caroppo, la 70enne travolta e uccisa la sera del 4 novembre 2024 lungo la strada provinciale 62, nel tratto che.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Marito e moglie travolti e uccisi in bici, investitore patteggia pena sotto i 2 anni: era neopatentato Valentina Sarto non ha potuto difendersi: colpita alle spalle dai fendenti del marito Vincenzo DongelliniBergamo – Accoltellata alla schiena e al collo, senza la possibilità di difendersi perché colpita alle spalle. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Vuelle colpita e agganciata: la caduta di Rieti fa rumore; Aggredite in piazza Cavalli: Due in bici, volevano la borsa; Frosinone, decapitata un'altra statua sacra: colpita la Madonna di Lourdes in una nicchia votiva vicino alla stazione; Due violente rapine in strada a Torino San Salvario: quattro arrestati dopo un anno e tre mesi dai fatti. Colpita di spalle da un’auto pirata, morì davanti agli occhi del marito: l’investitore patteggiaUn anno e 8 mesi con pena sospesa per il carrozziere di Poggiardo. Scagionato il titolare dell’officina dove il mezzo era stato riparato dopo l’incidente ... lecceprima.it Il giorno dopo la rapina a Medaglie d’Oro all’Arenella: le parole dei presenti all’esterno della filiale, colpita ieri da un commando di rapinatori Di Mattia Bufi #napoli #rapinainbanca #ilmattino - facebook.com facebook