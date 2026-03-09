Inter Dimarco dopo la sconfitta col Milan | Rigore? Rivedendo il video il braccio di Ricci è largo…Sul mio gol sbagliato vi svelo cos’è successo
Dopo la sconfitta contro il Milan, Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Ha commentato il rigore assegnato, affermando che, rivedendo il video, il braccio di Ricci era largo. Inoltre, ha spiegato cosa è successo sul suo tentativo di gol sbagliato durante il match. Le sue parole si sono concentrate sugli episodi chiave dell'incontro.
Dimarco a Dazn: «Abbiamo creato troppo poco per fargli male, vi spiego il mio gol sbagliato. Mano di Ricci? Magari l’arbitro poteva…»di Redazione Inter News 24L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro il...
