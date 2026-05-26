Campo largo morte a Venezia Il grande autogol del voto Bangla-Dem

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Venezia, alle recenti elezioni amministrative, il voto ha evidenziato un forte calo di consensi per il fronte che si opponeva al referendum sulla giustizia, passando dal 55% di marzo a una vittoria schiacciante del campo largo. Il risultato segna un autogol per il fronte Bangla-Dem, che ora si trova con poche possibilità di influenzare le decisioni future. Le elezioni sono ormai considerate una formalità, con pochi dubbi sulla direzione presa.

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Il tonfo è di quelli che lasciano il segno, come è triste Venezia, soltanto due mesi dopo. A marzo i No al referendum sulla giustizia in laguna erano arrivati al 55%: le elezioni amministrative saranno una formalità, prevedevano al Nazareno. Al «banchetto» così si erano presentati in tanti, un campo larghissimo, da Italia Viva a Rifondazione comunista, fino alla corrente bengalese del Pd e ai Radicali italiani. In transatlantico i fedelissimi di Elly Schlein si lasciavano andare alle più rosee previsioni: «Ci imponiamo. Forse al primo turno». I sondaggi che circolavano d'altra parte confermavano: non c'è gara. Lo schema era già scritto: l'assalto a Giorgia Meloni è cosa fatta, «Stiamo arrivando». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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