Il tonfo è di quelli che lasciano il segno, come è triste Venezia, soltanto due mesi dopo. A marzo i No al referendum sulla giustizia in laguna erano arrivati al 55%: le elezioni amministrative saranno una formalità, prevedevano al Nazareno. Al «banchetto» così si erano presentati in tanti, un campo larghissimo, da Italia Viva a Rifondazione comunista, fino alla corrente bengalese del Pd e ai Radicali italiani. In transatlantico i fedelissimi di Elly Schlein si lasciavano andare alle più rosee previsioni: «Ci imponiamo. Forse al primo turno». I sondaggi che circolavano d'altra parte confermavano: non c'è gara. Lo schema era già scritto: l'assalto a Giorgia Meloni è cosa fatta, «Stiamo arrivando». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Campo largo, morte a Venezia. Il grande autogol del voto Bangla-Dem

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