Byd Dolphin G Dm-i diventa ibrida plug-in | cosa cambia

La Byd Dolphin G Dm-i passa a una versione ibrida plug-in. La vettura, progettata per il segmento B, introduce un sistema di alimentazione che combina motore a combustione e motore elettrico ricaricabile tramite presa. La modifica riguarda principalmente la configurazione del motore, senza alterare le dimensioni o la carrozzeria del modello. La nuova versione punta a migliorare le prestazioni e l’efficienza, mantenendo invariati gli aspetti estetici e strutturali rispetto alla versione precedente.

Pensata per il mercato europeo, la nuova Dolphin G Dm-i arriverà presso le concessionarie italiane quest’estate con un nuovo look e un nuovo sistema ibrido plug-in. Con l’obiettivo di diventare ancora più concorrenziali nel segmento B, Byd rinnova la berlina due volumi con una nuova versione che cambia dimensioni e motorizzazione. Dm nel nome significa dual mode, la tecnologia ibrida della casa cinese, mentre la i indica il sistema intelligente che gestisce l’interazione tra il motore elettrico e quello termico, ottimizzando ancora di più i consumi e l’autonomia. Il punto forte del veicolo è proprio la distanza che è capace di percorrere: con batteria carica e serbatoio pieno la nuova Dolphin è supera i 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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