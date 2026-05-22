I Cento Pittori Via Margutta tornano a Piazza Sempione dal 29 maggio al 31 maggio 2026

Dal 29 al 31 maggio 2026, i Cento Pittori Via Margutta allestiranno nuovamente le loro opere in Piazza Sempione. L’evento vede la partecipazione di numerosi artisti che espongono quadri e creazioni artistiche in spazi pubblici. La manifestazione si svolgerà in diversi punti della piazza, offrendo al pubblico la possibilità di visitare gli stand e osservare da vicino le opere. La mostra è prevista per tre giorni e si svolge in un'area aperta accessibile a tutti.

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Al consueto “taglio del nastro”, fissato per venerdì 29 maggio alle ore 18.00 saranno presenti Paolo Marchionne, Presidente del Municipio III, l’Assessore alla Cultura Luca Blasi e la Consigliera Marta Marziali, insieme al Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta Antonio Servillo e a tutto il consiglio direttivo. Come ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, Antonio Servillo: “Siamo estremamente orgogliosi di ritornare a Piazza Sempione, dove abbiamo debuttato l’anno scorso. Il progetto ribadisce l’importanza artistica e culturale della manifestazione che, grazie anche ad una grande sinergia e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - I Cento Pittori Via Margutta tornano a Piazza Sempione dal 29 maggio al 31 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I Cento Pittori Via Margutta tornano ad animare Piazza SempioneCosa: L’attesa seconda edizione dell’esposizione diffusa dei Cento Pittori Via Margutta, un evento corale che fonde pittura, musica, storia e danza... Leggi anche: Via Margutta si trasforma: la 125ª edizione dei Cento Pittori I Cento Pittori Via Margutta tornano a Piazza Sempione - Dal 29 maggio al 31 maggio 2026 – Piazza Sempione – Roma - - ilmetropolitano.it/2026/05/22/i-c… #ilmetropolitano x.com I Cento Pittori Via Margutta tornano a Piazza Sempione – Dal 29 maggio al 31 maggio 2026 – Piazza Sempione – Roma –Una tre giorni di grande impatto culturale e sociale, dedicata a tutta la famiglia, che vedrà protagoniste arte, musica, cultura e danza, ospitate nella suggestiva cornice di piazza Sempione, la piazz ... ilmetropolitano.it Cento pittori da via Margutta trasloca a Castel Gandolfo: 60 artisti in mostraLa storica Associazione Cento Pittori via Margutta – nata nel 1970 ed operante a Roma in via Margutta dal 1953 – presenterà dal 14 al 16 giugno 2024, i Cento Pittori via Margutta a Castel Gandolfo ... affaritaliani.it