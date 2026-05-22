I Cento Pittori Via Margutta tornano a Piazza Sempione dal 29 maggio al 31 maggio 2026
Dal 29 al 31 maggio 2026, i Cento Pittori Via Margutta allestiranno nuovamente le loro opere in Piazza Sempione. L’evento vede la partecipazione di numerosi artisti che espongono quadri e creazioni artistiche in spazi pubblici. La manifestazione si svolgerà in diversi punti della piazza, offrendo al pubblico la possibilità di visitare gli stand e osservare da vicino le opere. La mostra è prevista per tre giorni e si svolge in un'area aperta accessibile a tutti.
Al consueto “taglio del nastro”, fissato per venerdì 29 maggio alle ore 18.00 saranno presenti Paolo Marchionne, Presidente del Municipio III, l’Assessore alla Cultura Luca Blasi e la Consigliera Marta Marziali, insieme al Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta Antonio Servillo e a tutto il consiglio direttivo. Come ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, Antonio Servillo: “Siamo estremamente orgogliosi di ritornare a Piazza Sempione, dove abbiamo debuttato l’anno scorso. Il progetto ribadisce l’importanza artistica e culturale della manifestazione che, grazie anche ad una grande sinergia e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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