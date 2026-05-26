Bus travolto dal treno in Belgio i ragazzi morti frequentavano scuola dedicata a studenti con disturbi

Notizia in breve

Due ragazzi sono morti dopo essere stati investiti da un treno nelle Fiandre, in Belgio. I giovani frequentavano uno scuola speciale dedicata a studenti con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. L'incidente è avvenuto questa mattina vicino alla stazione ferroviaria. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente.