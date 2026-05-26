Bus travolto dal treno in Belgio i ragazzi morti frequentavano scuola dedicata a studenti con disturbi

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ragazzi sono morti dopo essere stati investiti da un treno nelle Fiandre, in Belgio. I giovani frequentavano uno scuola speciale dedicata a studenti con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. L'incidente è avvenuto questa mattina vicino alla stazione ferroviaria. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente.

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I giovani deceduti nell'incidente di questa mattina nelle Fiandre, in Belgio, frequentavano lo Richtpunt Campus Buggenhout, istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Quattro le vittime, tra cui due ragazzini di 12 e 15 anni, un accompagnatore e l'autista del mezzo travolto dal treno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Belgio, scuolabus travolto da un treno: morte due ragazzine e due adulti, tragedia vicino Buggenhout

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