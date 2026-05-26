Bus travolto dal treno in Belgio i ragazzi morti frequentavano scuola dedicata a studenti con disturbi
Due ragazzi sono morti dopo essere stati investiti da un treno nelle Fiandre, in Belgio. I giovani frequentavano uno scuola speciale dedicata a studenti con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. L'incidente è avvenuto questa mattina vicino alla stazione ferroviaria. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente.
I giovani deceduti nell'incidente di questa mattina nelle Fiandre, in Belgio, frequentavano lo Richtpunt Campus Buggenhout, istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Quattro le vittime, tra cui due ragazzini di 12 e 15 anni, un accompagnatore e l'autista del mezzo travolto dal treno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Belgio, scuolabus travolto da un treno: morte due ragazzine e due adulti, tragedia vicino Buggenhout
Notizie e thread social correlati
Scuolabus travolto dal treno al passaggio a livello di Buggenhout in Belgio, "diversi morti": le immaginiUn scuolabus è stato travolto da un treno al passaggio a livello di Buggenhout, in Belgio.
Belgio, scuolabus travolto da un treno: bilancio di 4 morti e 2 feritiIn Belgio, nella regione delle Fiandre, uno scuolabus è stato travolto da un treno questa mattina.
Temi più discussi: Bangkok, treno travolge bus: 8 morti nell’incendio; Asti-Baldichieri. Travolto e ucciso da un treno. La Torino-Genova per ore bloccata tra Villafranca e Asti; Treno merci travolge un bus a Bangkok: otto morti vicino alla stazione turistica di Makkasan; Dramma sui binari a Baldichieri, linea Asti-Torino completamente bloccata per ore.
Bus travolto dal treno in Belgio, i ragazzi morti frequentavano scuola dedicata a studenti con disturbiI giovani deceduti nell'incidente di questa mattina nelle Fiandre, in Belgio, frequentavano lo Richtpunt Campus Buggenhout, istituto di istruzione speciale ... fanpage.it
È di almeno quattro morti, tra cui due adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Lo ha riferito all'emittente Rtl il ministro dei Trasporti Je facebook
Belgio, scuolabus travolto da un treno a un passaggio al livello: 4 morti, tra loro due adolescentiGravissimo incidente ferroviario lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri mentre attraversava ... fanpage.it