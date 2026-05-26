In Belgio, nella regione delle Fiandre, uno scuolabus è stato travolto da un treno questa mattina. L’incidente ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre due. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i sopravvissuti e trasportato i feriti in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro. La zona è stata chiusa al traffico mentre si svolgono i rilievi.

In Belgio, nella regione delle Fiandre, questa mattina uno scuolabus è stato travolto da un treno al passaggio a livello, si attendono i dati ufficiali delle autorità locali sul bilancio di morti e feriti Nelle Fiandre orientali si è consumata questa mattinauna tragedia che ha scosso il Belgio:unoscuolabus con a bordo alcuni bambini è stato travolto da un trenomentre attraversava un passaggio a livello. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali e rilanciate dalle agenzie internazionali,il bilancio sarebbe gravissimo, con diversi morti e feriti,anche se le autorità federali non hanno ancora confermato ufficialmente il numero delle vittime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belgio, scuolabus travolto da un treno: bilancio di 4 morti e 2 feriti

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Belgio, scuolabus travolto da un treno su un passaggio a livello. «Almeno 4 morti»

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