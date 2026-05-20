Cinque giornate dedicate a burattini e teatro di figura | si apre il festival Arrivano dal mare
Oggi si inaugura la 51esima edizione del festival “Arrivano dal Mare”, dedicato ai burattini e al teatro di figura. La manifestazione si svolge in due città e dura cinque giorni, offrendo al pubblico una serie di spettacoli, mostre e incontri. Oltre agli spettacoli, sono previste visite guidate e altre attività legate a questa forma di teatro. La rassegna si svolge in diverse location, coinvolgendo artisti e spettatori in un percorso tra tradizione e innovazione.
Oggi, mercoledì, a Gambettola e Ravenna si apre la 51esima edizione del Festival internazionale dei burattini e delle figure “Arrivano dal Mare”: una rassegna che accompagna il pubblico attraverso spettacoli, mostre, incontri, visite guidate ed esperienze articolate attraverso le quali sentirsi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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