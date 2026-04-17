Burattini di Primavera | ogni domenica uno spettacolo per tutta la famiglia

Ogni domenica, nella nostra città, si tiene uno spettacolo dedicato alle famiglie intitolato “Burattini di Primavera”. L’Atelier delle Figure, una scuola per burattinai e contastorie, ha riaperto ufficialmente, offrendo laboratori nelle scuole e spettacoli dal vivo. Questa iniziativa mira a coinvolgere il pubblico locale attraverso rappresentazioni e attività pratiche legate al mondo dei burattini. La programmazione si svolge regolarmente nelle giornate domenicali, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

L’insediamento dell’Atelier delle FigureScuola per Burattinai e Contastorie ha riaperto nella nostra città la possibilità di avere laboratori nelle scuole e spettacoli dal vivo. Nasce a grande richiesta la rassegna domenicale di spettacoli dal vivo “Burattini di Primavera”, rivolta ai ragazzi e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

"La Passione e la Risurrezione": la Pasqua spiegata ai bambini con uno spettacolo di burattiniDomenica 29 marzo, alle 16:30, presso il Centro Vocazionale “Christus Vivit” in via Cà Mingozzi 9, andrà in scena uno spettacolo di burattini dal...

Bedizzole, festa di primavera in fattoria: alpaca, giochi e natura per tutta la famigliaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Un weekend tra sapori del sud, festa del mare, primavera e vintage: tre giorni di eventi per tutti i palati; Spettacoli teatrali per bambini a Torino; Cosa fare in Abruzzo bambini e adulti: eventi weekend 10-11-12 aprile; Street Food Festival. Sapori e prelibatezze da ogni parte d’Italia.

Momenti di gioia e spensieratezza in Pediatria, nel segno della Pasqua appena trascorsa e della primavera che porta con sé nuove energie Anche quest’anno, presso l’Ospedale Villa Malta di Sarno, il mondo delle Associazioni e quello Sportivo hanno re facebook