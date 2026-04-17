Burattini di Primavera | ogni domenica uno spettacolo per tutta la famiglia
Ogni domenica, nella nostra città, si tiene uno spettacolo dedicato alle famiglie intitolato “Burattini di Primavera”. L’Atelier delle Figure, una scuola per burattinai e contastorie, ha riaperto ufficialmente, offrendo laboratori nelle scuole e spettacoli dal vivo. Questa iniziativa mira a coinvolgere il pubblico locale attraverso rappresentazioni e attività pratiche legate al mondo dei burattini. La programmazione si svolge regolarmente nelle giornate domenicali, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.
L’insediamento dell’Atelier delle FigureScuola per Burattinai e Contastorie ha riaperto nella nostra città la possibilità di avere laboratori nelle scuole e spettacoli dal vivo. Nasce a grande richiesta la rassegna domenicale di spettacoli dal vivo “Burattini di Primavera”, rivolta ai ragazzi e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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