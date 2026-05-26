Buonissimi 2026 ottava edizione nel segno dell’amore per la ricerca

Notizia in breve

Il 25 maggio si è svolta a Le Parùle, Marina d’Arechi Port Village a Salerno, l’ottava edizione di “Buonissimi 2026”. La presentazione si è concentrata sull’evento dedicato alla promozione della ricerca e alla solidarietà. La manifestazione coinvolge diverse realtà e mira a raccogliere fondi per progetti di ricerca scientifica. La giornata ha visto la partecipazione di vari rappresentanti e il coinvolgimento di pubblico e volontari.