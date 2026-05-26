Buonissimi 2026 ottava edizione nel segno dell’amore per la ricerca
Il 25 maggio si è svolta a Le Parùle, Marina d’Arechi Port Village a Salerno, l’ottava edizione di “Buonissimi 2026”. La presentazione si è concentrata sull’evento dedicato alla promozione della ricerca e alla solidarietà. La manifestazione coinvolge diverse realtà e mira a raccogliere fondi per progetti di ricerca scientifica. La giornata ha visto la partecipazione di vari rappresentanti e il coinvolgimento di pubblico e volontari.
Il 25 maggio a Le Parùle – Marina d’Arechi Port Village Salerno – è avvenuta la presentazione di Buonissimi, l’evento organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, con i protagonisti del mondo enogastronomico: chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticcieri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender con attenzione in particolare alla sostenibilità e all’offerta senza glutine. Saranno oltre 250 gli stand a disposizione per il pubblico, con il supporto dei tanti sostenitori che hanno regalato la propria presenza per aiutare il prossimo senza scopi di lucro. Anche quest’anno, infatti, Buonissimi ha come obiettivo quello di sostenere il progetto Editor. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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