Palio presentati ufficialmente i quattro drappi dell' edizione 2026 | nel segno di Monet
Sabato mattina alla Casa dell’Ortolano sono stati mostrati i quattro drappi del Palio di Ferrara 2026. Le stoffe sono state realizzate dagli studenti della quinta J del liceo artistico, indirizzo Arti Figurative. Ogni drappo rappresenta un’interpretazione ispirata a Monet, secondo quanto annunciato dagli organizzatori. La presentazione ha coinvolto i partecipanti e il pubblico presente in un momento dedicato alla tradizione e all’arte.
Sono stati presentati sabato mattina alla Casa dell’Ortolano i quattro drappi del Palio di Ferrara 2026, opera delle studentesse e degli studenti della classe quinta J del liceo artistico, indirizzo Arti Figurative. Tele dedicate ai Santi Patroni San Giorgio, San Paolo, San Romano e San Maurelio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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