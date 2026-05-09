Palio presentati ufficialmente i quattro drappi dell' edizione 2026 | nel segno di Monet

Sabato mattina alla Casa dell’Ortolano sono stati mostrati i quattro drappi del Palio di Ferrara 2026. Le stoffe sono state realizzate dagli studenti della quinta J del liceo artistico, indirizzo Arti Figurative. Ogni drappo rappresenta un’interpretazione ispirata a Monet, secondo quanto annunciato dagli organizzatori. La presentazione ha coinvolto i partecipanti e il pubblico presente in un momento dedicato alla tradizione e all’arte.

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