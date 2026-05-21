Social World Film Festival 2026 | la 16° edizione celebra Claudia Cardinale nel segno dell’Abbraccio

Vico Equense si appresta ad accogliere la sedicesima edizione del Social World Film Festival, previsto dal 5 al 12 luglio 2026. La manifestazione, organizzata dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, si svolge ogni anno nel mese di luglio e coinvolge numerosi cineasti e attori internazionali. L’edizione 2026 sarà dedicata a Claudia Cardinale, con un evento che celebra la sua carriera e il suo contributo al cinema. La rassegna si svolge in diverse location della città, attirando pubblico e professionisti del settore.

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