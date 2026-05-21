Social World Film Festival 2026 | la 16° edizione celebra Claudia Cardinale nel segno dell’Abbraccio
Vico Equense si appresta ad accogliere la sedicesima edizione del Social World Film Festival, previsto dal 5 al 12 luglio 2026. La manifestazione, organizzata dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, si svolge ogni anno nel mese di luglio e coinvolge numerosi cineasti e attori internazionali. L’edizione 2026 sarà dedicata a Claudia Cardinale, con un evento che celebra la sua carriera e il suo contributo al cinema. La rassegna si svolge in diverse location della città, attirando pubblico e professionisti del settore.
Vico Equense si prepara a ospitare la 16° edizione del Social World Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo che si terrà dal 5 al 12 luglio 2026. L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata a Claudia Cardinale, storica attrice e già presidente onorario della rassegna campana. Il tema portante del 2026 è l’“Abbraccio”, concetto visibile anche nella locandina ufficiale che ritrae la Cardinale insieme a Fabio Testi nel film I guappi (1974) di Pasquale Squitieri. Il cartellone prevede una retrospettiva curata da Rai Teche e una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
WOW Wales One World Film Festival 2026 trailer
Sullo stesso argomento
Social World Film Festival dal 5 al 12 luglio a Vico EquenseTempo di lettura: 3 minutiSi terrà dal 5 al 12 luglio a Vico Equense la sedicesima edizione del Social World Film Festival, diretto dal regista...
Festival Michael 2026, una grande edizione nel segno della comunità: “Il Monte è sempre in cammino”Monte Sant’Angelo ha celebrato dal 7 al 9 maggio la nona edizione del Festival Michael, tra spiritualità, patrimonio, storia, tradizioni,...
#SocialWorldFilmFestival #ClaudiaCardinale Sarà dedicata a Claudia Cardinale la 16ma edizione del Social World Film Festival x.com
Si terrà dal 5 al 12 luglio a Vico Equense la sedicesima edizione del Social World Film Festival, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. L’edizione 2026 sarà dedicata a Claudia Cardinale, già presidente onorario della rassegna, che nel 2017 definì il festiv facebook
Social World Film Festival 2026: Claudia Cardinale protagonista a Vico EquenseDal 5 al 12 luglio, Vico Equense ospiterà la 16a edizione del Social World Film Festival, dedicata a Claudia Cardinale e al tema dell'abbraccio, con 134 opere da 42 Paesi e numerosi eventi culturali e ... cronachedellacampania.it
La 16ª edizione Social World Film Festival sarà dedicata a Claudia CardinaleAll'Italian Pavilion del Festival di Cannes, è stato annunciato che la prossima edizione del Social World Film Festival, si svolgerà dal 5 al 12 luglio a Vico Equense con il tema Abbraccio. Selezion ... comingsoon.it
Disney World sembra un inferno sulla terra. Cosa mi sfugge? reddit