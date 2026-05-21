Social World Film Festival 2026 | la 16° edizione celebra Claudia Cardinale nel segno dell’Abbraccio

Da universalmovies.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vico Equense si appresta ad accogliere la sedicesima edizione del Social World Film Festival, previsto dal 5 al 12 luglio 2026. La manifestazione, organizzata dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, si svolge ogni anno nel mese di luglio e coinvolge numerosi cineasti e attori internazionali. L’edizione 2026 sarà dedicata a Claudia Cardinale, con un evento che celebra la sua carriera e il suo contributo al cinema. La rassegna si svolge in diverse location della città, attirando pubblico e professionisti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vico Equense si prepara a ospitare la 16° edizione del Social World Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo che si terrà dal 5 al 12 luglio 2026. L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata a Claudia Cardinale, storica attrice e già presidente onorario della rassegna campana. Il tema portante del 2026 è l’“Abbraccio”, concetto visibile anche nella locandina ufficiale che ritrae la Cardinale insieme a Fabio Testi nel film I guappi (1974) di Pasquale Squitieri. Il cartellone prevede una retrospettiva curata da Rai Teche e una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

social world film festival 2026 la 16176 edizione celebra claudia cardinale nel segno dell8217abbraccio
© Universalmovies.it - Social World Film Festival 2026: la 16° edizione celebra Claudia Cardinale nel segno dell’Abbraccio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

WOW Wales One World Film Festival 2026 trailer

Video WOW Wales One World Film Festival 2026 trailer

Sullo stesso argomento

Social World Film Festival dal 5 al 12 luglio a Vico EquenseTempo di lettura: 3 minutiSi terrà dal 5 al 12 luglio a Vico Equense la sedicesima edizione del Social World Film Festival, diretto dal regista...

Festival Michael 2026, una grande edizione nel segno della comunità: “Il Monte è sempre in cammino”Monte Sant’Angelo ha celebrato dal 7 al 9 maggio la nona edizione del Festival Michael, tra spiritualità, patrimonio, storia, tradizioni,...

social world film social world film festivalSocial World Film Festival 2026: Claudia Cardinale protagonista a Vico EquenseDal 5 al 12 luglio, Vico Equense ospiterà la 16a edizione del Social World Film Festival, dedicata a Claudia Cardinale e al tema dell'abbraccio, con 134 opere da 42 Paesi e numerosi eventi culturali e ... cronachedellacampania.it

social world film social world film festivalLa 16ª edizione Social World Film Festival sarà dedicata a Claudia CardinaleAll'Italian Pavilion del Festival di Cannes, è stato annunciato che la prossima edizione del Social World Film Festival, si svolgerà dal 5 al 12 luglio a Vico Equense con il tema Abbraccio. Selezion ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web