Buonfiglio | Sui contributi olimpici ho piena fiducia nel Governo
Il presidente del Coni ha affermato di avere piena fiducia nel Governo riguardo ai 10 milioni di euro destinati alla preparazione dei Giochi olimpici.
Le casse del Coni languono. Lo sa bene il presidente Luciano Buonfiglio che già il mese scorso ha dovuto chiedere lo slittamento dell’approvazione del consuntivo di bilancio da aprile a fine giugno. Parliamo dei contributi attesi dal Governo per la preparazione e l'organizzazione della squadra olimpica e per i premi delle medaglie. Ci sono poi anche le royalties di Milano Cortina. Non si tratta di robetta: il contributo per i Giochi invernali ha sempre avuto un valore di una decina di milioni, mentre le royalties che dovrebbero arrivare dalla Fondazione Milano Cortina ammontano a circa 48 milioni. "Com'è la situazione? Stanno maturando gli interessi", scherza Buonfiglio al termine dell'odierna Giunta Coni, prima di spiegare bene la vicenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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