Le casse del Coni languono. Lo sa bene il presidente Luciano Buonfiglio che già il mese scorso ha dovuto chiedere lo slittamento dell’approvazione del consuntivo di bilancio da aprile a fine giugno. Parliamo dei contributi attesi dal Governo per la preparazione e l'organizzazione della squadra olimpica e per i premi delle medaglie. Ci sono poi anche le royalties di Milano Cortina. Non si tratta di robetta: il contributo per i Giochi invernali ha sempre avuto un valore di una decina di milioni, mentre le royalties che dovrebbero arrivare dalla Fondazione Milano Cortina ammontano a circa 48 milioni. "Com'è la situazione? Stanno maturando gli interessi", scherza Buonfiglio al termine dell'odierna Giunta Coni, prima di spiegare bene la vicenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Buonfiglio: "Sui contributi olimpici ho piena fiducia nel Governo"

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