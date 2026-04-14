Sport il piano di Buonfiglio | tra successi olimpici e calcio 2032

Il Presidente del CONI ha presentato un piano strategico per lo sport italiano, concentrandosi sui successi olimpici passati e sulle prospettive future, tra cui il progetto di organizzare le Olimpiadi del 2032. Durante un intervento recente, ha illustrato le linee guida per rafforzare il sistema sportivo nazionale, con attenzione anche allo sviluppo del calcio e alle iniziative di lungo termine. La proposta si inserisce in un quadro di pianificazione per i prossimi anni.

Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha delineato una visione strategica per il futuro dello sport nazionale durante un recente intervento dedicato all’assetto sportivo in Italia. Il vertice del comitato olimpico ha analizzato i successi delle recenti Olimpiadi Inverali, fornendo aggiornamenti sulla pianificazione degli Europei di calcio 2032 e proponendo una nuova direzione strutturale per il calcio italiano, basata su una sinergia tra aspetti tecnici, politici e fiscali. L’eredità di Milano Cortina e l’impatto sul turismo montano. Le recenti competizioni invernali hanno lasciato un bilancio che il Presidente Buonfiglio definisce estremamente positivo, sia sotto il profilo organizzativo che per i risultati ottenuti dagli atleti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sport, il piano di Buonfiglio: tra successi olimpici e calcio 2032 Leggi anche: Buonfiglio: Olimpiadi un successo, Italia tra i big dello sport Quando il calcio si ricorda di essere sport: da Fumagalli a Stevens, storie di fair play che avvicinano il pallone ai valori olimpiciIl calcio spesso finisce sotto i riflettori per polemiche, simulazioni, proteste e violenze sugli spalti.