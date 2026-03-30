Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto bollette, che prevede sconti, contributi e liberalizzazioni per i consumatori. Il ministro dell’Ambiente e sicurezza energetica ha annunciato la decisione, che riguarda le misure per il settore energetico e i benefici per le famiglie. La discussione in aula prosegue con il voto sulla fiducia.

Il governo, con il ministro dell’Ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha posto la questione di fiducia alla Camera sul Decreto bollette. Domani dalle 12.20 sono in programma le dichiarazioni di voto mentre dalle 14 è prevista la votazione per appello nominale. Il decreto reca misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia, la competitività delle imprese e la decarbonizzazione e si articola in due capi: uno sull’energia elettrica, l’altro sul gas naturale, per un totale di 12 articoli (più vari articoli aggiuntivi introdotti in sede parlamentare). L’articolo 1 è il più direttamente rivolto ai consumatori. Introduce per il 2026 un contributo straordinario di 115 euro a favore dei titolari del bonus sociale elettrico – una platea che secondo la relazione tecnica ammonta a circa 2,64 milioni di nuclei familiari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Decreto Bollette, il governo mette la fiducia. Sconti, contributi e liberalizzazione: tutte le misure in favore dei consumatori

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