A metà del 2024 la società di abbigliamento italiana Benetton aveva presentato un bilancio in rosso per 230 milioni di euro. È stato l’inizio della crisi dello storico gruppo di moda, che già proveniva da anni difficili. Al tempo ad intervenire fu, ancora una volta, la holding Edizione, di proprietà della famiglia di Ponzano Veneto. Guidata da Alessandro Benetton, aveva assicurato il supporto finanziario necessario a proteggere il gruppo, oltre ad influenzare l’uscita del ceo Alessandro Renon, accusato di ‘tradimento’ da Luciano Benetton per l’emersione inattesa delle ingenti perdite. Ma ora la società annuncia un bilancio 2025 che si chiude con un ‘rosso’ di 33 milioni di euro, in calo del 67% rispetto ai 100 milioni del 2024 e dell’85% sui 230 del 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Buone notizie per Benetton, che si avvicina al pareggio riducendo le perdite

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