Ogni giorno, gruppi di volontariato su Facebook portano avanti iniziative per migliorare la città. Attraverso azioni concrete e coinvolgimento della comunità, cercano di contribuire a rendere il contesto urbano più vivibile. La pagina “Retake Roma” raccoglie queste attività, mostrando come l'impegno civico possa tradursi in interventi pratici sul territorio. È un esempio di come i social media possano essere uno strumento per azioni collettive.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Eduardo torna tra i giovani: al Teatro San Ferdinando il finale del progetto “Figli? di Napoli Milionaria!” Su Facebook non tutto è odio, polemica o sfogo fine a sé stesso.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - “Retake Roma”, le buone notizie che arrivano da Facebook

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