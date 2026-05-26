Buon compleanno Luca Toni Juan Cuadrado Paolo Pochesci
Luca Toni, Juan Cuadrado e altri sono nati in questa data. Tra i nomi citati figurano anche Renato Brunetta, Tommaso Giuntella, Luigi Mazzella e Bruno. La lista comprende figure di diversi settori, tra calciatori, politici e professionisti vari. Nessuna altra informazione aggiuntiva viene fornita riguardo alla data esatta o all’anno di nascita.
Buon compleanno Luca Toni, Renato Brunetta, Juan Cuadrado, Tommaso Giuntella, Luigi Mazzella, Bruno Gambarotta, Olga Bisera, Giovanni Minoli, Nicola Piovani, Carlo Buora, Gianni Cerqueti, Anna Carlucci, Paolo Pochesci, Paolo Peluffo, Lenny Kravitz, Alessandro Calcaterra, Marco Marchetti, Fabio Firmani, Salvatore Burrai, Alessandro Ruggeri, Andrea Catellani, Sabrina Marchese, Filippo Romagna. Oggi 26 maggio compiono gli anni: Tommaso Giuntella, giornalista; Mario Marini, ex calciatore, allenatore; Luigi Mazzella, giurista, politico; Carlo Molfese, attore, impresario; Pier Giorgio Licheri, politico; Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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