buon compleanno luca toni juan cuadrado paolo pochesci

Notizia in breve

Luca Toni, Juan Cuadrado e altri sono nati in questa data. Tra i nomi citati figurano anche Renato Brunetta, Tommaso Giuntella, Luigi Mazzella e Bruno. La lista comprende figure di diversi settori, tra calciatori, politici e professionisti vari. Nessuna altra informazione aggiuntiva viene fornita riguardo alla data esatta o all’anno di nascita.