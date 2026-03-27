Buon compleanno Stefania Cuccato Jenny Luna Luca Zaia

Da romadailynews.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui Stefania Cuccato, Jenny Luna e Luca Zaia. In aggiunta, si ricordano anche Emanuele Montani della Fargna e Gino, per i quali si sono svolte celebrazioni o riconoscimenti ufficiali. La giornata vede quindi vari eventi legati alle ricorrenze di queste figure.

Poi, festeggiano: Andrea Gnassi, politico; Gianluigi Lentini, ex calciatore Torino, Milan; Mariah Carey, cantautrice, attrice, discografica; Achille Mazzoleni, ex calciatore Como, Padova, allenatore; Fabrizio Palmieri, avvocato; Claudio Guerrini, conduttore radio e tv, dj; Francesca Pettinelli, cantante, showgirl; Luca Banti, arbitro di calcio; Andrea Conti, ex cestista, dirigente; Tatiana Lepore, attrice; Andrea Romeo, giornalista, critico cinema; Francesca Mazzalai, modella, conduttrice tv, attrice; Matteo Foschi, rugbista; Isabella Adinolfi, politica; Marilù S. Manzini, scrittrice, pittrice, fotografa; Andrea Dato, pokerista, ingegnere; Pierpaolo Picazio, cestista; Giampaolo Bellini, ex calciatore Atalanta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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