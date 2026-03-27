Buon compleanno Luca Zaia Stefania Cuccato Jenny Luna…
Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità, tra cui Luca Zaia, Stefania Cuccato, Jenny Luna, Emanuele Montani della Fargna e Cristiano. Questi eventi sono stati condivisi attraverso messaggi di auguri pubblici, senza ulteriori dettagli su eventi o circostanze specifiche. La giornata si presenta come un'occasione di ricordo per queste figure, senza aggiunta di informazioni supplementari.
Buon compleanno Stefania Cuccato, Jenny Luna, Luca Zaia, Emanuele Montani della Fargna, Cristiano Minellono, Mariano Rajoy, Quentin Tarantino, Andrea Giordana, Pietro Iurlaro, Gianluigi Lentini, Luca Banti, Silvana Comaroli, Sestino Giacomoni, Mariah Carey, Isabella Adinolfi, Cesare Cremonini, Giampaolo Bellini, Antonino Ragusa. Oggi 27 marzo compiono gli anni: Stefania Cuccato, giornalista; Emanuele Montani della Fargna, ingegnere; Jenny Luna (Maria Clotilde Troili), cantante; Francesco Bronzi, scenografo; Ovidio Poletto, vescovo; Paolo Maddalena, giurista, magistrato; Bruno Ducati, ex calciatore Potenza, Siracusa; Cesare Marini, politico;... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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